Alluvione Crotone, la Regione Campania si mobilita per i soccorsi: partiti 40 volontari della Protezione Civile

La Regione Campania, con un comunicato ufficiale su social, rende noto di aver mandato in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione di Crotone mezzi e quanto altro: "È partita la "colonna mobile" della Campania in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione a Crotone. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno. La macchina dei soccorsi della Protezione civile della nostra regione in supporto della Calabria è pienamente attiva".