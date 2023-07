Allerta meteo in Campania: caldo da record, temperature sopra i 40 gradi!

Ondate di calore, dalle ore 14 di domani 15 luglio fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio, con temperature molto al di sopra delle medie stagionali ed elevato tasso di umidità. Per queste ragioni la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per i prossimi due giorni, segnalando un avviso di criticità per rischio meteo.

Allerta meteo

Per i prossimi due giorni a Napoli e in Campania sono previste temperature altissime, addirittura fino a 7-9 gradi in più della media stahionale, con temperature che potrebbero perfino superare i 40 gradi centigradi nelle ore più calde della giornata. In condizioni di scarsa ventilazione e umidità fino all'80%, la Protezione Civile consiglia alle persone più deboli, gli anziani, i cardiopatici, i bambini e tutti i soggetti a rischio di limitare gli spostamenti ed evitare soste prolungate al sole.

Allerta meteo, alcuni consigli: tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.