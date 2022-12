Allenamento Napoli-Juve Stabia, è un test per sette azzurri sotto la lente d'ingrandimento: i nomi

Ultime notizie calcio Napoli - Questa mattina a Castel Volturno nel corso della sessione mattutina avrà luogo l'allenamento congiunto SSC Napoli-Juve Stabia. Un'occasione voluta soprattutto per dare minutaggio, e testarne le condizioni, dei cinque nazionali, ma non solo.

Il Napoli di Spalletti contro la Juve Stabia avrà modo di mettere alla prova Rrahmani, Demme e i cinque nazionali. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"I cinque reduci dal Mondiale da qualche settimana si stanno allenando con il Napoli. L’obiettivo di Spalletti è averli al massimo della forma mercoledì prossimo a San Siro. Anguissa, Kim, Lozano, Zielinski e Olivera avranno stamane un’altra chance per mettere minuti nelle gambe, allenare le distanze in campo. A Castel Volturno, infatti, si terrà un allenamento congiunto a porte chiuse contro la Juve Stabia, quarta in classifica nel girone C del campionato di serie C.

Rrahmani, fuori per infortunio dalla partita contro la Cremonese del 9 ottobre, e i cinque reduci dal Mondiale giovedì scorso hanno giocato contro la Primavera di Frustalupi, avranno modo stamane di verificare la crescita nel ritmo-partita. Ci sarà anche Demme oggi nel test con la Juve Stabia, Diego è rientrato in gruppo mercoledì ed è pronto a tuffarsi mentalmente nei sei mesi di passione del Napoli".