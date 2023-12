Allenamento con vista Napoli: tornano in due, assente Mancini

Nella giornata di giovedì, la squadra giallorossa è scesa in campo per una seduta di allenamento. La squadra guidata da José Mourinho ha continuato la preparazione in vista del match Roma-Napoli, in programma sabato sera allo stadio Olimpico alle 20.45.

Roma il report

Sul sito ufficiale dei giallorossi sono stati pubblicati vari scatti, alcuni dei quali ritraggono Cristante e Kumbulla, con quest'ultimo che può quindi sperare nella sua prima convocazione stagionale dopo il brutto infortunio contro il Milan nella scorsa stagione. Assente, invece, Gianluca Mancini.

