Sky - Fumata grigia FIGC-Governo, può slittare la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti Serie A: i dettagli

Serie A - C'è ancora incertenza attorno alla possibile ripresa delle attività calcistiche. L'incontro odierno FIGC-Governo è andato bene ma si è concluso con una fumata grigia circa la decisione di come riprendere gli allenamenti che ancora non è arrivata. Secondo quant riportato da Sky Sport, questo apparente stallo potrebbe portare ad uno slittamento della data inizialmente scelta per ripredere le sessioni d'allenamento dei club (4 maggio, ndr). Per l'emittente satellitare si potrebbe profilare un ritardo di una settimana, con il via libera alle operazioni a partire dall'11-18 maggio. Al momento resta un'ipotesi, in attesa degli incontri prima con il ministro della Salute Speranza e poi con il comitato tecnico-scientifico.