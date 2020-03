Allarme Coronavirus, la Spagna si allinea all'Italia: campionati di calcio sospesi fino a data da destinarsi

Ultime notizie calcio - Anche la Spagna, così come l'Italia, sta facendo i conti con l'emergenza Coronavirus, con questa epidemia che si sta diffondendo a ritmi impressionanti nella penisola iberica. Per questo motivo il Governo spagnolo sta correndo ai ripari e nella giornata di oggi ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'inizio di tutti i campionati proprio per rimandare ad un momento di maggiore serenità la decisione sulla ripresa. Ecco il testo della nota:

"La Commissione speciale creata per affrontare l'emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione di ogni competizione calcistica fino a quando le autorità competenti del Governo spagnolo non daranno il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività".