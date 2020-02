Allarme Coronavirus, il Ludogorets chiede chiarimenti alla UEFA e all'Inter: le ultime

Ultime calcio - "Il Ludogorets ha formalmente chiesto a UEFA e Inter chiarimenti sulla situazione in Lombardia e nel capoluogo Milano. In questi giorni sono stati segnalati casi di infezione da coronavirus": lo scrive il club bulgaro del Ludogorets, avversario dell'Inter nel ritorno dei sedicesimi di Europa League giovedì sera alle 21.00 a San Siro. "Piu' di 600 tifosi dovrebbero sostenere la squadra al San Siro. Molti di loro hanno già acquistato i biglietti aerei e ci sono viaggi organizzati in autobus dalla Bulgaria all'Italia. Il Ludogorets si aspetta una dichiarazione ufficiale e una rapida spiegazione dall'Inter sulla situazione in città. Se ricevuta, il Club informerà immediatamente i suoi sostenitori della situazione a Milano tramite un messaggio sul suo sito Web ufficiale. Il Ludogorets collaborerà con le autorità diplomatiche bulgare sulla situazione in Italia".