Allarme Coronavirus, CdM: calciatori allarmati per le famiglie ma tre azzurri non hanno rinunciato a viaggi, Gattuso e squadra già proiettati al Barcellona ieri

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli, come tutti gli altri club di Serie A e non solo, corre ai ripari e prende provvedimenti contro l'allarme Coronavirus. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, molti calciatori sono allarmati e preoccupati soprattutto per le famiglie ma, nonostante ciò, tre azzurri, Mertens, Callejon e Zielinski, non hanno rinunciato ad un fine settimana di piacere, pizzicati rispettivamente a Firenze, Roccaraso ed in una gita in montagna. Già nella giornata di ieri, però, Gattuso e squadra avevano metabolizzato l'idea della sospensione del campionato ed infatti erano già tutti proiettati alla gara di Champions League contro il Barcellona piuttosto che a quella di campionato contro il Verona, in programma inizialmente per venerdì.

Allarme Coronavirus Gattuso