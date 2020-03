Allarme Coronavirus, Gazzetta: campionato sospeso ma possibile deroga per Champions ed Europa League

Ultime notizie calcio Napoli - E' di questa sera la notizia della decisione del Governo presidiato da Giuseppe Conte che ha dichiarato la sospensione di tutte le attività sportive, calcio compreso, allargando la cosiddetta zona rossa a tutto il Paese fino al 3 aprile. Data per scontato, dunque, la sosta forzata in Serie A, cosa accadrà invece con Champions ed Europa League? Stando a quanto riportato dal sito web di Gazzetta dello Sport, nel testo definitivo dovrebbe essere inserita una sorta di deroga per le gare internazionali. In alternativa, risulta quasi impossibile ipotizzare di vedere le squadre italiane in Europa, considerando soprattutto che la UEFA ha già negato la possibilità alla Juventus di disputare la gara contro il Lione fuori dai confini italiani.

Allarme Coronavirus Barcellona Napoli