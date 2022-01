Algeria, il CT Belmadi: "Dopo il Covid riscontrate anomalie al cuore. Dovrà sottoporsi ad altri esami"

Napoli calcio - Djamel Belmadi, CT dell'Algeria, ha parlato delle condizioni di Adam Ounas dopo l'eliminazione della sua nazionale dalla Coppa D'Africa.

"Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto. Non avevamo dato notizie pubbliche, ora posso dire che il giocatore dovrà fare altri esami"