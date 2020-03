Ajax, clamoroso: l'ex Juve e collaboratore di ten Hag Poulsen in quarantena preventiva, potrebbe aver contratto il Coronavirus!

Ultime notizie calcio Napoli - Un terremoto rischia di abbattersi sull'Ajax in una stagione molto deludente, soprattutto in Europa. Christian Poulsen,vice di ten Hag ed ex centrocampista della Juventus, è stato messo in quarantena preventiva per essere entrato a contatto con Thomas Kahlenberg, ex centrocampista della nazionale danese risultato positivo al Coronavirus. Ovviamente al momento non c'è nulla di certo, ma se dovesse essere confermato il contagio potrebbe essere un serio problema dal momento che teoricamente Poulsen potrebbe averlo trasmesso anche a tutto lo staff tecnico dell'Ajax ed ai calciatori.

ten Hag Ajax