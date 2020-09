Ultimissime notizie calcio - Avevano fatto tremare il mondo del calcio le immagini del malore in campo di Daley Blind, uscito dal terreno di gioco in una amichevole anzitempo a causa di un problema cardiaco. Si è temuto inizialmente che fosse la parola fine alla sua carriera ma in realtà l'ex Manchester United quest'oggi è tornato ad allenarsi. Certamente una buona notizia, dunque.