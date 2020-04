Aic, Tommasi punta ad una nuova svolta, ma per il futuro c'è un campione del mondo che guadagna consensi

Ultime calcio - Nell’ultimo periodo la presidenza di Damiano Tommasi in sella all’Aic (l’Assocalciatori) ha lasciato non poche perplessità. Indipendentemente dalla scadenza del mandato in arrivo, la sua gestione ha creato malcontenti, soprattutto per la predisposizione a non decidere ma soltanto a ribattere su siti, quotidiani e trasmissioni televisive.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito: