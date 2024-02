ADL vuole distribuire schede ai giornalisti: scintille in conferenza stampa | VIDEO

Momenti di tensione questa mattina in conferenza stampa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e i giornalisti riuniti per l'occasione a Castel Volturno. Ad un certo punto ADL ha palesato l'intenzione di distribuire delle schede tecniche dei calciatori ai giornalisti: "Avete detto che Lindstrom non poteva giocare come ala destra ma che era un trequartista: se gioca in più ruoli è un plus, ho fatto preparare delle schede con cui vengono bandite le fregnacce".

Pronta la risposta dei colleghi in sala stampa, con qualche piccolo momento di tensione. Guarda il video su CalcioNapoli24.