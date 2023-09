ADL entrò nel calcio 19 anni fa: servirono 32 mln per battere Gaucci

Il Mattino dedica spazio ad Aurelio De Laurentiis e al 10 settembre 2004, data tutt'altro che banale per il Napoli:

"Accompagnato non da calciatori ma da commercialisti, avvocati e da un notaio. Aurelio De Laurentiis entrò così nel mondo del calcio 19 anni fa, recandosi all'appuntamento con il professore Nicola Rascio, curatore fallimentare della SSCN spentasi il 2 agosto, e i giudici della Sezione Fallimentare. Era stato scelto - con il placet delle istituzioni politiche e calcistiche - per rilevare il titolo. Gli sarebbe costato 32 milioni, perché vi fu un'integrazione nel 2006. Assegni circolari, soldi veri, non le presunte garanzie su appartamenti e un castello presentate dal suo “rivale” Luciano Gaucci, portabandiera dei gruppi ultrà".