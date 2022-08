Addio Mertens, spunta un muro dedicato a Dries con i saluti dei tifosi del Napoli | VIDEO

Bellissima iniziativa dell'illustratore Paolo Froilen per Dries Mertens. Su Instagram spunta il post in merito a questo "muro per Mertens" nei pressi della casa del belga a Palazzo Donn'Anna dove tutti i tifosi potranno scrivere frasi dedicate all'ex azzurro. Questa la didascalia del post di Froilen:

"Adesso è arrivato il momento di dimostrarti tutto il nostro amore Dries Mertens, in pochissimi minuti tante persone si sono fermate e hanno voluto lasciare un saluto non solo a Dries il grande calciatore che ci ha fatto saltare di gioia, ma anche a Ciro il napoletano che è esploso dentro di te. Grazie per tutte le emozioni e per aver capito realmente cosa significa essere napoletani".

?CLICCA SU PLAY PER GUARDARE IL VIDEO