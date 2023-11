Clamoroso BoboTv: addio ad Adani, Cassano e Ventola! L'annuncio di Vieri | VIDEO

Bobo Vieri si separa, nella Bobo Tv, da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Questa sera non è andato in onda il solito format con Vieri che ha annunciato novità in arrivo, senza i tre ex calciatori protagonisti.

Vieri alla BoboTv annuncia l'addio di Adani-Cassano

Clamoroso Bobo Tv: Vieri annuncia l'addio di Adani, Cassano e Vieri

L'ex centravanti Vieri apre la trasmissione di stasera della BoboTv con l'annuncio che semina il panico tra i follower:

"Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla BoboTv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi. Faremo format nuovi, in cui vi renderò più partecipi".

