Addio a Gigi Riva! Mazzarri diceva di lui: "Per me è stato come un padre"

Addio a Gigi Riva: si è spento all'età di 79 una delle più grandi leggende del calcio italiano. A lui era particolarmente legato Walter Mazzarri, che lo aveva conosciuto nel lontano 1982, quando giovanissimo andò a giocare nel Cagliari.

In un'intervista di pochi anni fa Mazzarri disse di Gigi Riva: "A quel tempo ero un ragazzino, allora era diverso andare un po’ lontano da casa. Sapere, però, che c’era Gigi Riva che mi aspettava e che ti stimava e che nei viaggi in aereo stava sempre a fianco a me e mi dava consigli, mi faceva venire i brividi. È diventato quasi un padre per me in quel periodo".