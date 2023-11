Adani, Cassano e Ventola: Bobo Tv dimenticata, nuovo programma?

Adani Cassano Ventola, Bobo Tv dimenticata dopo la rottura con Christian Vieri e sono pronti ad una nuova esperienza. Perché in questi giorni si parla tantissimo di questa vicenda che racconta quanto accaduto tra i grandi ex calciatori.

E' arrivata una risposta forte con Adani Cassano Ventola che hanno già messo da parte la Bobo Tv dopo quello che è successo con Vieri che ha deciso di iniziare un nuovo percorso senza di loro. Tante le ipotesi che sono venute fuori, ma nelle ultime ore potrebbe essere venuta fuori la verità raccontata da Antonio Cassano ai microfoni di Canale 5 su Striscia La Notizia.

Pare che nell'organizzazione dei 4 personaggi ci sia stato l'inserimento di una nuova figura che aveva idee diverse da un punto di vista organizzativo, spinto da Vieri a cambiare il progetto. Non ci stavano però Adani, Cassano e Ventola che ora quindi stanno decidendo il da farsi. Perché Adani ha affermato che ora c'è un work in progress e lo stesso Cassano ha confermato che presto potrebbero esserci novità. Nuovo programma twitch per i tre ex della Bobo TV? Staremo a vedere.