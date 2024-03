Acerbi-Procura FIGC, possibile confronto alla Pinetina in video-conferenza

Dopo il rientro dal ritiro della nazionale, Francesco Acerbi ha incontrato ieri i dirigenti dell'Inter per spiegare la sua posizione in merito alle presunte parole razziste rivolte a Juan Jesus durante la partita con il Napoli.

Acerbi confronto video con la FIGC

Come già accaduto nel faccia a faccia con il c.t. Spalletti, riferisce La Gazzetta dello Sport online, il difensore ha ribadito che nelle sue frasi non c’era alcun intento discriminatorio o razziale e verosimilmente sarà questa la sua versione anche quando (a breve, probabilmente giovedì) sarà interrogato dagli uomini della Procura federale che potrebbe arrivare dalla Pinetina in video conferenza, con un uomo della Procura insieme al calciatore e Chiné collegato da Roma.