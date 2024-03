Acerbi non è stato squalificato dal Giudice Sportivo: il motivo

Arrivano notizie ufficiali riguardo la situazione del Giudice Sportivo che non ha preso nessuna decisione nei confronti di Francesco Acerbi che non è stato squalificato dopo l'insulto razzista contro Juan Jesus.

Una vicenda clamorosa che è venuta fuori nell'ultimo turno di Serie A prima della sosta Nazionali con Acerbi protagonista in negativo in Inter-Napoli con un insulto razzista contro Juan Jesus.

Giudice Sportivo: la decisione su Acerbi sul caso Juan Jesus

E' diventato un caso mediatico mondiale quello che è accaduto in Serie A nell'ultima partita di campionato quando in Inter-Napoli Acerbi ha offeso con insulti razzisti Juan Jesus: "Vai via nero, sei solo un negro”. E ora scoppia il caso. Perché in un primo momento in centrale brasiliano del Napoli ha 'difeso' il giocatore dell'Inter accettando le scuse immediate e spegnendo le polemiche. Il tutto si è riacceso in queste ultime ore quando Acerbi si è giustificato con la Nazionale negando tutto quanto accaduto. Alla fine però Spalletti e l'Italia hanno lo stesso deciso di voler escludere dalla Nazionale e dai convocati il centrale italiano.

Ora però tutti attendono per capire che tipo di squalifica arriverà per Acerbi dopo il razzismo contro Juan Jesus. Perché al momento non è arrivata nessuna squalifica per Acerbi per l'insulto razzista a Juan Jesus con il Giudice Sportivo che ha voluto prendersi ancora del tempo per prendere una decisione definitiva. Proprio in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo Mastandrea riguardo la 29esima giornata e non c'è nessuna squalifica per Acerbi, spiegato il motivo:

"ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli"

Bisognerà quindi aspettare ancora un po', perché andranno avanti le indagini e successivamente verrà presa una decisione definitiva sulla possibile squalifica per Acerbi.