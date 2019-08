Fernando Llorente, tra i profili accostati al Napoli per rinforzare l'attacco della rosa di Carlo Ancelotti, si allena. L'attaccante spagnolo, anche ex Juventus, al momento è svincolato e per questo motivo si sta allenando da solo in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Questi gli scatti pubblicati dall'attaccante sul proprio profilo Twitter.

