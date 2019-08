Dopo Romelu Lukaku, Antonio Conte avrà a disposizione anche Edin Dzeko, attaccante bosniaco accostato anche al Napoli. L'affare, secondo quanto riferisce Sportmediaset, andrà in porto. Il procuratore dell'attaccante ha ribadito al ds della Roma Petrachi che il suo assistito ha in testa solo l'Inter: nessun ripensamento, nessuna ipotesi di rinnovo (il contratto scade nel 2020) e di permanenza in giallorosso.