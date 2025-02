Acca Larentia, ultras di Napoli e Roma insieme al raduno neofascista! La Questura emette 16 DASPO

Lo scorso 7 gennaio a Roma, come ogni anno, i gruppi neofascisti si sono riuniti per celebrare la commemorazione della strage di Acca Larenzia. Secondo quanto ricostruito dalla Digos di Roma, alla manifestazioni erano presenti insieme capi ultras storici della Curva Sud della Roma insieme alle nuove leve ultras della Curva A e della Curva B del Napoli. Acerrimi rivali negli stadi, ma uniti fianco a fianco ad Acca Larentia.

Gli investigatori della Questura - nell'ambito di attività di contrasto alla violenza negli stadi - hanno applicato 16 misure di DASPO a tifosi che negli ultimi 5 anni si erano resi responsabili di varie tipologie di reato commesse anche al di fuori degli impianti sportivi. Tra questi anche quello di "apologia di fascismo" che coinvolge anche alcuni ultras del Napoli ad Acca Larentia.

I 16 ultras colpiti da DASPO dovranno rimanere alla larga da tutti gli stadi e i palazzi dello sport per un periodo minimo di un anno. Per tre di loro il divieto si protrarrà per sei anni aggravato dall’obbligo di firma. In particolare, 12 sono ultras romani legati a Casapound e alla Curva Sud, mentre 4 sono campani e provengono dalle province di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno.