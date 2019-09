Abbonamenti SSC Napoli, da oggi alle 15 in vendita anche le prime due file del settore superiore: i dettagli

Prosegue a ritmo intenso la Campagna Abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. E' stato, infatti, già superata la quota abbonati dell'ultima campagna della stagione 2017/18. A partire dalle ore 15 di oggi Venerdì 6 Settembre 2019, saranno messi in vendita anche le prime due file di tutto l’anello superiore. Si precisa che i sediolini installati in queste file hanno una seduta più piccola. Si ricorda che è terminato il diritto di prelazione per i titolari dei miniabbonamenti della scorsa stagione. L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.