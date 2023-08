Abbonamenti Napoli, l'avv. Grimaldi: "Sleale riservare ai nuovi abbonati i settori laterali di Tribuna e Distinti, verrà segnalato all'AGCM per valutare eventuali scorrettezze"

Riceviamo e pubblichiamo di seguito le dichiarazioni sulla questione abbonamenti da parte dell’avvocato Erich Grimaldi, da sempre vicino alle vicende relative ai tifosi del Napoli.

“La SSCN, a differenza di tutti gli altri club di serie A, ha riservato agli abbonati un inusuale limite di 25000 posti.

È stato corretto favorire i 12000 fedelissimi riservando uno sconto sulla prelazione.

È stato, invece, assolutamente scorretto e sleale riservare ai nuovi abbonati, salvo alcune rare eccezioni, solo i settori laterali di tribuna Posillipo e distinti superiori, prossimi alle due curve oppure la parte alta degli stessi settori, con numeri limitatissimi rispetto a quelli disponibili per distinti e curve inferiori dove la visibilità è ridotta al minimo.

Chi ha scelto di abbonarsi, a costi decisamente più alti rispetto allo scorso anno e senza avere agevolazioni, doveva poter scegliere sull’intera mappa dello stadio e non pagare lo stesso prezzo di chi, anche per il tramite di corsie preferenziali, è riuscito ad assicurarsi un abbonamento nei settori più centrali.

Molti tifosi mi hanno segnalato di ritenere non corretta la predetta circostanza, motivo per cui, pur con picchi di 30000 persone in fila su ticketone e almeno 2/300 tifosi per ogni ricevitoria, sono stati venduti solo 13000 nuovi abbonamenti (oltre alle vecchie prelazioni) ed altri sono ancora disponibili nei posti con limitata visibilità .

La SSCN, in questo modo, ha occupato, con i nuovi abbonati, che non avevano altra scelta, pur di assicurarsi l’abbonamento, i posti meno ambiti, riservandosi la vendita di quelli più centrali, per le singole gare di campionato e coppa ed a prezzi chiaramente più alti.

La circostanza verrà segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per poter valutare un’eventuale pratica commerciale scorretta da parte della società ”