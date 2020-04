Notizie calcio Napoli - Una giornata speciale per Kalidou Koulibaly e per tutto il Senegal. Oggi, infatti, 4 aprile 2020 è il sessantesimo anniversario dell'indipendenza senegalese, arrivata nel 1960, ed il difensore del Napoli ha voluto celebrare il momento, per così dire, con un bel post su Instagram. Conciso il suo messaggio:

"60 anni di indipendenza: auguri Senegal! E forza! Mia splendida Africa".