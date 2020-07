Ultime notizie calcio Napoli - Il 5 luglio di 36 anni fa veniva scritta una pagina fondamentale nella storia del Napoli. Diego Armando Maradona, intorno alle 18.30, saliva per la prima volta le scalinate del San Paolo in occasione della sua presentazione ufficiale da calciatore del Napoli. Da quel momento in avanti iniziò una lunghissima storia d'amore tra il fenomeno argentino ed il popolo napoletano, oltre a dare il "La" al periodo di maggiori successi della storia del club partenopeo.