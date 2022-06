40 anni Borriello: party indimenticabile a Ibiza, nessuna sua ex è stata invitata

Notizie - Marco Borriello si avvicina ai 40 anni e prepara un mega party indimenticabile per i suoi ospiti. La rivista Chi ha svelato alcuni importanti dettagli sul compleanno dell'ex bomber di Milan, Roma, Juventus e Nazionale: "A Ibiza è quasi tutto pronto per il party stellare che Marco Borriello sta organizzando, il prossimo 18 giugno, per i quarant'anni, nella sua lussuosa villa. Invitati tanti calciatori di fama mondiale e dj internazionali. Nessuna sua ex fidanzata, invece, ha ricevuto l'invito".