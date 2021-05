2-300 tifosi attendono il pullman del Napoli al Maradona, ma gli azzurri entrano dall'ingresso di via Marconi e beffano tutti [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli in questi istanti ha raggiunto lo stadio Diego Armando Maradona, dove questa sera affronterà l'Hellas Verona in un match che chiuderà la stagione 2020/2021. Ad attendere la squadra di Gattuso circa 2-300 tifosi, che però sono stati beffati. Il pullman, infatti, è entrato nell'impianto di Fuorigrotta dall'ingresso di via Marconi. Immediata la protesta dei tifosi presenti che tra i tanti cori d'incitamento per la squadra, hanno intonato anche cori a sfavore della società.

Clicca sul video in allegato