Notizie Calcio Napoli - La Polonia ha sfidato le Isole Faroe in una gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Piotr Zielinski si è rivelato decisivo nell'economia del match servendo l'assist per il gol dell'1-0 messo a segno da Szymanski. La selezione polacca ha vinto il match per 2-0, di Adam Buksa la rete che chiude la partita. .