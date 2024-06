Uruguay, ansia Mathias Olivera uscito per infortunio: cosa filtra

Ultimissime Calcio Napoli, debutto in Coppa America stanotte per Mathias Olivera con l’Uruguay vittoriosa per 3-1 sul Panama.

Uruguay, infortunio per Mathias Olivera

Ma si registrano problemi per l’esterno del Napoli uscito dopo un’ora e col ghiaccio sulla coscia in panchina. Si parla però solo di un affaticamento per il 26enne.