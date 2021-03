Ungheria, Rossi: "Ieri Zielinski in difficoltà da sottopunta, quando ha fatto il centrocampista ci ha complicato la vita"

Napoli Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria che ieri ha sfidato la Polonia di Zielinski. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"C'è un po' d'amaro in bocca per ieri perchè sul 2 a 0 abbiamo commesso 2 errori di lettura ed abbiamo subito due goal. Siamo riusciti a contenere benissimo Lewandowski e al minuto 82 l'abbiamo perso in area di rigore. Zielinski e Milik? Zielinski lo conoscete meglio di me, è un giocatore che sposta gli equilibri ed ha tanta qualità. Ieri ha fatto una buona partita, ma in nazionale dovrà capire ancora meglio certi automatismi. Nel Napoli è decisivo e s'è visto. Ieri ha avuto qualche difficoltà quando ha giocato sotto punta e lì siamo riusciti a contenerlo bene. Quando poi è passato a fare il centrocampista a tutto campo ci ha creato qualche problema in più".