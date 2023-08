Ultim’ora - Spalletti nuovo Ct Italia, è confermato: manleva FIGC e annuncio nel week end!

Notizie Calcio - Luciano Spalletti sarà il nuovo Ct della nazionale italiana: lo annuncia il collega Alessandro Alciato. Secondo quanto riferisce il giornalista di Amazon Prime, ex volto Sky nonché figura più vicina alla Federazione in ambito media nazionali, all’indomani del comunicato di Aurelio De Laurentiis contro la FIGC, il tecnico toscano si appresta comunque a prendere il posto di Roberto Mancini.

Spalletti Ct Italia: fumata bianca in arrivo

"Spalletti CT confermato. Approfondimenti legali spostano termine annuncio ufficiale, si lavora per fine settimana (Figc pronta a manlevare Spalletti dalla clausola). Non esclusa richiesta danni a Mancini", si legge dal tweet di Alciato. L'ufficialità - come riferito in precedenza - era attesa per la giornata di oggi, ma la fumata bianca è destinata a slittare per la controversia contrattuale creatasi.