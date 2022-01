UFFICIALE - Italia: Mancini convoca altri 4 giocatori, ci sono due infortunati

Il CT della Nazionale Roberto Mancini convoca altri quattro giocatori per lo stage dell'Italia, in programma a Coverciano da domani a venerdì. Si aggiungeranno all'elenco dei convocati anche i calciatori Leonardo Bonucci e Lorenzo Pellegrini, attualmente infortunati, per prendere parte al lavoro tattico propedeutico alle gare di marzo. I due calciatori faranno ritorno ai rispettivi club giovedì. Tornano in azzurro Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo. Prima chiamata invece per Caleb Okoli, difensore classe 2001 in forza alla Cremonese e di proprietà dell'Atalanta. Indisponibile invece Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli