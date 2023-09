Ultime notizie Nazionali - Finisce 1-3 Svezia-Austria, con una sconfitta per Jens-Lys Cajuste: la Nazionale svedese crolla sotto i colpi di Arnautovic, autore della doppietta che porta alla vittoria degli austriaci. L'Austria consolida così il secondo tempo con 13 punti, la Svezia resta ferma a 6 punti. Il centrocampista del Napoli ha giocato 75': sostituito per far spazio a Claesson.