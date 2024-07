Italia, Spalletti a rischio: quattro gare per salvare la panchina, spuntano due sostituti

Notizie calcio. Luciano Spalletti rischia l'esonero da CT della Nazionale Italiana. Il brutto Europeo disputato dall'Italia, eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024, hanno aperto a diverse riflessioni sulle figure principali in Federazione.

Italia, due ipotesi per sostituire Spalletti

Il l flop azzurro ha infatti spinto Gabriele Gravina ad anticipare l'elezione del presidente Federale per il prossimo 4 novembre e se in quella occasione dalla votazione dovesse emergere un altro numero uno alla guida della FIGC ecco che la prima decisione riguarderà il commissario tecnico.

Fino a quella data, Spalletti avrà quattro gare a disposizione per dimostrare di aver compreso la lezione e cambiare rotta: la prima, la più impegnativa, a Parigi contro la Francia. Poi un altra trasferta, questa volta a Budapest, per sfidare Israele. Le gare di ottobre saranno invece entrambe in casa: il 10 ottobre ci sarà Italia-Belgio a Roma, il 14 Italia-Israele a Udine.

Come riportato da TMW, in questo momento sono due i nomi che circolano dovesse la Federazione decidere di cambiare commissario tecnico ed esonerare Spalletti: da un lato Claudio Ranieri, dall'altro Massimiliano Allegri.