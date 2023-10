Sky - Napoli, ansia per Olivera uscito in anticipo dal campo con l'Uruguay: cosa emerge

Ultimissime Calcio Napoli - Ancora ansia per il Napoli dal fronte nazionali. Dopo Victor Osimhen, tornato con un infortunio poi tutt’altro che banale, c’è stata apprensione in queste ore anche per Mathias Olivera reduce da Uruguay-Brasile dove è uscito prima dei 90 minuti.

Ansia Napoli per Mathias Olivera

Proprio l’uscita anticipata dell’esterno, infatti, ha messo il club azzurro in preallarme come svelato da SkySport. Tanto che una telefonata in Sudamerica è stata fatta per appurare se fosse tutto ok col giocatore. Fortunatamente, lo sarebbe. Col Napoli - svela l'emittente - che appare molto più sereno dopo il riscontro.