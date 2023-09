Repubblica - Italia, Spalletti riparte dal 4-3-3 che muta in un 4-2-3-1: Raspadori favorito su Immobile-Retegui

Ultime notizie Nazionale italiana - Ieri è stato il giorno del debutto sul campo di Luciano Spalletti come nuovo ct dell'Italia a Coverciano, con il tecnico ex Napoli che "ha dipinto proprio come un quadro, in senso letterale, un allenamento che esemplificava parecchio, non solo per via delle figure geometriche da lui fatte tracciare sul prato, quel vorticoso gioco di scambi di posizione, quelballo moderno a ritmo di corsa che è diventato lo sport del pallone per antonomasia", scrive l'edizione odierna di Repubblica che anticipa le mosse del nuovo CT:

"Pressione e costruzione: in quei due grandi quadrati dovevano muoversi rapidi i costruttori del gioco e del fraseggio stretto, il regista e gli altri centrocampisti, per poi sfuggire all’altrui pressing immaginario, e quelle lineette orizzontali e verticali servivano a memorizzare le distanze giuste.

Le previsioni sulla formazione di Skopje parlano di Barella-Locatelli-Tonali fulcro del triodi centrocampo a 3 che muta in 4-2-3-1, Raspadori falso nove favorito su Immobile e Retegui, Chiesa a sinistra".