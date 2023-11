Piotr Zielinski non partirà titolare in Polonia-Repubblica Ceca. Il Ct Michal Probierz ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del calcio d'inizio: "Piotr è da stamattina che non si sente bene. Abbiamo provato a recuperalo con lo staff, ma poi abbiamo deciso di non rischiarlo". Il centrocampista del Napoli figura comunque in panchina.