David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale colombiana. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24: "So che nelle ultime stagioni non ho avuto una certa continuità d'utilizzo, ma quando vengo chiamato in nazionale cerco sempre di dare tutto a prescindere da tutto. Messi? E' il miglior calciatore del mondo, ma anche la nostra nazionale ha tanti elementi di qualità"