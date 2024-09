Osimhen oggi in Nigeria, ieri aveva chiesto di tardare la convocazione in Nazionale

Ultime notizie. In settimana iniziano le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa e Victor Osimhen è atteso in Nigeria per unirsi alla Nazionale guidata dal nuovo CT Bruno Labbadia.

Secondo quanto riporta il giornalista nigeriano Buchi Laba, già ieri Osimhen si sarebbe messo in contatto con i vertici della federazione nigeriana per metterli al corrente dei suoi impegni con il Galatasaray. La Nigeria gli ha accordato il permesso di tardare così il suo arrivo nel ritiro della Nazionale.

Nella giornata di oggi Osimhen dovrebbe lasciare Istanbul per volare verso la Nigeria.