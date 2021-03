Napoli - Nigeria-Lesotho 2-0, Osimhen scatenato: gol e assist per l'azzurro. Victor Osimhen ha aperto il match contro il Lesotho valevole per la gara di qualificazione alla Coppa d'Africa. L'attaccante azzurro ha portato in vantaggio i suoi al 23′ minuto del primo tempo e messo a segno anche un assist nella ripresa. Osimhen ha giocato 76 minuti e portato ufficialmente la Nigeria al primo posto del girone di qualificazione.