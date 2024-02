Nigeria-Angola 1-0, Osimhen in semifinale di Coppa d'Africa! Slitta il rientro a Napoli

Nigeria-Angola 1-0, Osimhen vola in semifinale! La nazionale nigeriana è la prima semifinalista della Coppa d'Africa 2024, grazie alla vittoria ottenuta questo pomeriggio contro l'Angola, con gol di Lookman.

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita, lasciando il campo solo al 95esimo per infortunio. Nei minuti finali ha segnato anche il gol del 2-0, poi annullato dal VAR per fuorigioco. In ogni caso, la Nigeria è in semifinale e dunque slitta ancora il rientro di Osimhen al Napoli.

Ultime notizie. La semifinale di Coppa d'Africa si giocherà il 7 febbraio.

Di seguito il video del gol annullato ad Osimhen in Nigeria-Angola 1-0.