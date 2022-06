Nations League, Grecia-Kosovo 2-0: Rrahmani in campo tutta la gara

Un gol di Giakoumakis e uno di Mantalos e la Grecia porta a casa tre punti contro il Kosovo nella sfida di Nations League, finito 2-0. In campo anche Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è rimasto in campo per tutto il match.

Amir Rrahmani

Grecia Kosovo tabellino del match

GRECIA: Bakasetas A., Baldock G., Bouchalakis A. (dal 32' st Kourbelis D.), Chatzidiakos P., Chatzigiovanis A. (dal 1' st Mantalos P.), Masouras G., Mavropanos K., Pavlidis V. (dal 13' st Giakoumakis G.), Siopis M., Tsimikas K., Vlachodimos O. (Portiere). A disposizione: Alexandropoulos S., Athanasiadis G. (Portiere), Douvikas A., Giakoumakis G., Giannoulis D., Goutas D., Kourbelis D., Mantalos P., Paschalakis A. (Portiere), Rota L., Tzavellas G., Tzolis C. Allenatore: Poyet G..



KOSOVO: Aliti F., Berisha V., Bytyqi Z. (dal 32' st Zeneli A.), Domgjoni T., Kryeziu M., Muric A. (Portiere), Muriqi V., Muslija F. (dal 13' st Idrizi B.), Rashica M., Rrahmani A., Rrudhani D. (dal 1' st Loshaj F.). A disposizione: Bekaj V. (Portiere), Idrizi B., Loshaj F., Sahiti S., Ujkani S. (Portiere), Zeneli A. Allenatore: Giresse A..



Reti: al 26' st Giakoumakis G. (Grecia), al 100' Mantalos (Grecia).



Ammonizioni: al 35' st Giakoumakis G. (Grecia) al 35' pt Kryeziu M. (Kosovo).