Nations League, Francia-Italia: le formazioni ufficiali: out Raspadori-Buongiorno, c'è Di Lorenzo

Ultime notizie Nazionale italiana - Dopo il deludente Europeo della scorsa estate, l'Italia riparte con rinnovato entusiasmo nella prima giornata di Nations League. Per l'immediato riscatto, al Parco dei Principi, gli Azzurri affrontano la Francia. Spalletti ritrova Tonali a centrocampo, out Raspadori: ci sarà Pellegrini a supporto di Retegui. Niente maglia da titolare nemmeno per Buongiorno: gioca Bastoni al centro della difesa.

Francia Italia: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Francia-Italia:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct: Spalletti.