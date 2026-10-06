Moldavia-Slovacchia 0-4, Lobotka in campo per tutto il match: le statistiche | FOTO
Nazionali 22:45
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Ultime news SSC Napoli, tutto il match in campo in nazionale per Lobotka: le statistiche in Moldavia-Slovacchia 0-4
Ultime news nazionali - Finisce con un rotondo 4-0 in trasferta per Lobotka e compagni, Moldavia-Slovacchia di Nations League finisce 0-4 per gli uomini di Weiss.
Lobotka: vittoria e 94' con la Slovacchia
Vittoria importante nel Girone C del Gruppo 3 per la Slovacchia di Lobotka che comanda il girone con 10 punti e s'avvicina a grandi falcate verso la promozione nel Gruppo 2.
Tutti i 94' in campo per il centrocampista del Napoli, queste le sue statistiche da SofaScore che lo valuta con un 7.2 in pagella:
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