Miracoloso Ospina, Colombia-Brasile finisce 0-0: è il migliore in campo, parate salva-risultato! [VIDEO]

Ultimissime SSC Napoli - È stato a dir poco perfetto, non a caso il migliore in campo: David Ospina ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della Colombia per aver fermato il Brasile con tutte le sue armi. La gara valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar è terminata 0-0, grazie soprattutto alle prodezze fra i pali di David Ospina, portiere del Napoli che ha salvato il risultato in più occasioni. "Ospina spettacolare, tre tiri che erano gol sicuro, ha superare ogni immaginazione", scrive un tifoso colombiano sui social.

E dalle immagini, le parate si vedono tutte: perfetto in particolare sul tap-in ravvicinato di Raphinha, nel finale, intorno al 76', respingendo la conclusione sulla traversa.

Clicca su play per guardare il video: