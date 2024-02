Notizie Calcio - C'è grande apprensione nella nazionale svedese in queste ore: Kristoffer Olsson, centrocampista classe 1995 in forza ai danesi del Midtjylland, è stato colpito da un improvviso malore e si trova attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Olsson è attaccato in questo momento ad un respiratore per l'ossigenazione. La federazione svedese per il momento non ha divulgato altri dettagli sulle condizioni del calciatore.