Macedonia-Inghilterra, formazioni ufficiali: la scelta su Elmas

Di seguito le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Inghilterra, partita valida dell'ultima giornata del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Esordio in nazionale per il 18enne Rico Lewis, terzino sinistro del Manchester City. Elijf Elmas parte dal primo minuto:

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Dimoski, Bardhi, Atanasov, Alimi, Alioski; Miovski, Elmas. All. Milevski.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Maguire, Guehi, Lewis; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Foden, Grealish; Watkins. All. Southgate.